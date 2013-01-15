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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 18:22 BJT

新闻稿: 若美国未能及时上调举债上限,则将正式检视其评级--惠誉

在2012年12月31日,美国联邦政债务达到法定上限16.394兆(万亿)美元,因此财政部展开执行特别措施,以腾出约2,000亿美元的举债空间.若重演2011年8月的"债务上限危机",惠誉将必须重新审视目前对政策架构可靠性及可预期性的评估,及美国达成可靠中期减赤计划协议的可能性.

惠誉认为,对推动财政纪律而言,债务上限是缺乏效果且潜藏危险的机制.它无法防止会造成发债超出上限的税制及支出决策,在此同时,若不提高债务上限,将有主权违约危险,并使这项威胁缺乏可信度.

若无法协议达成一个可信、且符合维持经济复苏及重建美国财政长期可持续性信心的中期减赤计划,即使再度化解了债务上限危机,美国目前AAA评等的负面展望,可能在今年稍晚变成一次主权评等调降.(完) (编译 许娜/蔡美珍; 审校 侯向明)

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