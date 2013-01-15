新闻稿: 若美国未能及时上调举债上限,则将正式检视其评级--惠誉

国际油市：伊朗已卖光海上石油储备，难以增加出口
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
在2012年12月31日,美国联邦政债务达到法定上限16.394兆(万亿)美元,因此财政部展开执行特别措施,以腾出约2,000亿美元的举债空间.若重演2011年8月的"债务上限危机",惠誉将必须重新审视目前对政策架构可靠性及可预期性的评估,及美国达成可靠中期减赤计划协议的可能性.
惠誉认为,对推动财政纪律而言,债务上限是缺乏效果且潜藏危险的机制.它无法防止会造成发债超出上限的税制及支出决策,在此同时,若不提高债务上限,将有主权违约危险,并使这项威胁缺乏可信度.
若无法协议达成一个可信、且符合维持经济复苏及重建美国财政长期可持续性信心的中期减赤计划,即使再度化解了债务上限危机,美国目前AAA评等的负面展望,可能在今年稍晚变成一次主权评等调降.(完) (编译 许娜/蔡美珍; 审校 侯向明)
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。