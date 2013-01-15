中国金融: 12月外汇占款增加1,346亿元人民币,财政存款减11,927亿元--央行

路透北京1月15日 - 中国央行周二公布,12月末金融机构外汇占款余额为258,533.48亿元人民币,据此计算,当月外汇占款增加1,346亿元. 根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表,12月末财政性存款余额为24,234.28亿元,当月减少11,927亿元. 上述两项数据表明,12月份市场因此增加的流动性为13,273亿元. 以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503 外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反. 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完) 参看详情,可点选中国人民银行网站(here) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)