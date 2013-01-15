更新版 1-中国金融: 12月新增外汇占款创年内次高,今年难见更大程度回升--央行

* 12月外汇占款增加1,346亿元人民币

* 12月财政性存款减少11,927亿元

* 疑似央行干预下,二者合力缓解年末流动性压力

* 未来外汇占款仍难见大幅增加 (新增更多评论和细节)

路透北京1月15日 - 去年12月以来银行间市场流动性宽松找到依据,中国央行公布的最新数据显示,2012年12月外汇占款增量创仅次于1月份的年内次高.同时岁末突击花钱的规律导致财政存款大规模减少.

但分析人士普遍认为,资本项下逆差格局已难扭转,2013年的月度外汇占款难有明显增加.12月的高数据很可能是央行干预结果,未来基础货币来源仍难指望外汇占款.

"跨境资本流动的趋势已经改变,资本项下持续逆差,外汇占款回不去(之前月均2,000多亿)了."中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉称,"基础货币来源不足,今年M2增速有13%就不错了."

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表,去年12月末金融机构外汇占款余额为258,533.48亿元人民币,据此计算,当月外汇占款增加1,346亿元.同期,财政性存款余额为24,234.28亿元,当月减少11,927亿元.

上述两项数据表明,12月份市场因此增加的流动性为13,273亿元.

因有巨额财政资金投放和外汇占款助力,故2012年12月,货币市场虽面临年末银行存款争夺战白热化扰动,依旧保持了相对较宽松的局面.

上海一外资银行交易主管表示,现在大家都认为央行在12月干预了市场,只要有干预,外汇占款就会增加,不过现在还是无法判断具体干预了多少.

"目前来看美元结汇还是比较重,元旦以来结汇还是偏多一点,不过没有08,09年时那么大,外汇占款不会有明显的增加.央行也会担心如果增太多可能会产生过多的流动性催升通胀.往后看人民币汇率可能还是会温和升值."他表示.

人民币兑美元即期 周二收高,因中间价续创八个半月高位,交易员表示,最近中国发布的进出口数据等均表明中国经济回暖明显,且最近中间价表现相对强势,显示监管层助推人民币升值的意愿,令人民币近期升值压力偏大.

2012年外汇占款月度波动很大,有四个月份出现负增长,为历年罕见.基础货币来源受到质疑.

中国国家外汇管理局此前公布,2012年三季度,中国资本和金融项目逆差为517亿美元,为连续第二个季度出现逆差.有学者认为,中国双顺差局面已经结束,未来将以经常项目顺差,资本项目逆差的格局为主.

商务部部长陈德铭日前称,2013年中国经济总体向好,国内消费和投资有望保持稳步增长,尽管还有一些不确定因素,吸收外商直接投资(FDI)规模仍可望与去年基本持平.

至于财政存款,2008年以来每年12月的财政存款都是万亿左右的负增长,这与中国各级政府年末突击花钱的规律有关.

"这其间有其体制性原因,也有其合理因素,比如下半年建设提速,支出加快等."刘煜辉称. 以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503 外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反. 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完) 参看详情,可点选中国人民银行网站(here) (发稿 张胜男/李然/谢衡; 审校 曾祥进)