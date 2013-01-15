更新版 1-台湾货币市场: 短率低位游走,存单到期少但无碍资金充裕

* 存单到期偏少,央行冲销弱

* 票券商缺口稍大但仰赖拆款

* 短率仍在低位游走 (新增拆款及超额准备最新数字)

记者 高洁如

路透台北1月15日 - 台湾银行间短率周二稳于低位.尽管央行存单到期少,但无碍市场资金充裕,且央行冲销隔夜资金的力道稍有不足,短率持续在低位游走.

交易人士表示,虽然今日央行到期存单很少,但央行增加的三种天期例行存单收受金额也未扩充太多,资金涌向央行委托银行的隔夜拆款管道也不见效,资金仍充斥市场.

"我下午有拆入,非常好找,很多人来问,"一位大型民营银行资调度人士称.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日在0.386%.今日区间在0.295-0.42%,上日0.295-0.43%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.378-0.44%,上日在0.388-0.45%.

**短票利率仍在低位**

短票市场方面,票券商指出,今日尽管缺口稍大,但多仰赖拆款市场挹注资金,卖票压力不算沉重,在银行的买气仍然踊跃之下,短率仍然贴在近期的低位.

交易员也说,虽然拆款比重上升,不过银行资金供给仍充沛,因此拆款很好拿,利率亦未有变化.

今日落点在农历年前的短票利率在0.73%,同于上日,较短期短票利率低见0.7%.

台湾央行今日共发行229亿台币存单,若相较存单到期金额71亿,存单发行余额增加158亿.

本周台湾央行存单到期金额1兆(万亿)3,195.75亿台币,本周余日存单到期情况依序为:周三存单到期3,939.6亿,周四230.5亿,周五为3,816.65亿台币.

拆款中心资料 显示,周二超额准备为负233亿台币;累计超额准备为负1,890亿台币,加计前期1%的超额准备为负411亿台币.

**公债RP利率不变**

台湾公债10天期附买回(RP)利率大致持稳未变.今日虽有400亿台币公债交割,但市场资金相当丰沛,因此无碍资金调度.公司债券源短缺依旧,可能要等到2月新标售的债券交割后,才能解决券荒问题.

交易商表示,市场公司债券源不足,有不少投信与银行客户都在找券.惟考量农历年关的资金需求,目前公债与公司债RP的成交利率多维持在0.70%与0.80%水准不变.除非资金进一步宽松,或是有新承作的案子,否则利率下调机率不大.

"新券要等这波标完,2月才会有."一券商资金调度人士说.

另一银行交易员则称,今日拆入资金的利率有稍稍下调,因此公债RP到期续做的利率也顺势调低,部分有跌破0.70%至0.69%.

台湾两大代工巨擘--台积电 与鸿海 今日将进行公司债标售,台积电额度达214亿台币,鸿海也有90亿.此外,汇丰(台湾)商业银行近日也将发行总额150亿台币的主顺位金融债券.上述新债预计在2月交割.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%,同于上日.