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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 18:28 BJT

香港个股: 港交所未来三年致力发展成跨资产类别交易及服务平台--CEO

路透香港1月15日 - 以市值计全球最大交易所--港交所 行政总裁李小加周二称,未来三年港交所将致力发展跨资产类别的交易及服务平台,由股票伸延至定息产品及货币、商品,以为人民币进一步国际化带来的机遇做好准备.

李小加在记者会上发表港交所2013-15年战略规划时指出,港交所于过去三年以增长为本的战略,未来三年则迈向转型发展的新阶段.

"随着中国内地增长模式继续演变,中国从资本进口国渐转型为资本出口国."他说,"我们预期内地的需要将逐渐从资本筹集,转为涉及多元资产类别的投资及风险管理."

港交所定出四大资产类别分别为现货股票、股票衍生产品、定息产品及货币,以及商品.

李小加称,港交所拟进一步拓展伦敦金属交易所(LME)现有产品组合,包括降低亚洲尤其是中国内地参与LME市场的门槛,扩大LME在亚洲尤其是中国内地的仓库网络,发展亚洲时区结算,以及发展人民币结算.其次会善用LME品牌发展黑色金属(如铁矿石、焦煤)以及其他商品(如能源).

港交所上月刚完成以22亿美元收购LME的交易.

在定息产品方面,港交所计划发展人民币和中国内地定息产品的市场新指标,从而建立先发优势.除了推出场内人民币期货,港交所将通过旗下的场外衍生产品结算所提供结算服务,初步先行为人民币及其他适用货币的利率掉期及不交收远期合约提供结算服务.(完)

浏览港交所其他新闻,请点选 (记者 雷美珍; 审校 曾祥进)

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