中国贸易:今年中国吸收外商直接投资规模可望与去年持平--商务部

国际油市：伊朗已卖光海上石油储备，难以增加出口
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
Reuters1月15日 - 中国商务部部长陈德铭日前称,2013年中国经济总体向好,国内消费和投资有望保持稳步增长,尽管还有一些不确定因素,吸收外商直接投资(FDI)规模仍可望与去年基本持平.
商务部网站周二发布的新闻稿引述他表示,未来环保、生态产业以及中小城镇建设发展潜力大,这将是外商投资的新商机.
"中国政府将继续致力于优化投资环境,鼓励外商投资企业在华投资."陈德铭称.
中国商务部将于本周三公布去年12月全国实际使用外资(FDI)金额.此前数据显示,11月FDI金额82.9亿美元,同比下降5.4%;1-11月全国实际使用外资金额1,000.2亿美元,同比下降3.6%.
而2011年全年中国实际使用外资金额1,160.11亿美元,再创历史新高,同比增长9.72%.
陈德铭并表示,商务部将会同其他部门一如既往地做好知识产权保护工作.2013年将继续推进地方政府和企业的办公软件正版化.(完) (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。