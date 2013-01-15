版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 18:35 BJT

伦敦金1030定盘价为每盎司1,681.00美元,上日纽约收盘为1,666.80美元

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐