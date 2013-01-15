离岸人民币: 金管局缩短人民币流动资金安排通知期至1个营业日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透香港1月15日 - 香港金融管理局(HKMA)周二向所有认可机构发出指引,自周三(16日)起将使用人民币流动资金安排的通知期缩短至1个营业日,以帮助银行管理短期人民币资金需要.
金管局称,决定将参与香港人民币业务的认可机构在要求取得的人民币资金所需的通知期,由2个营业日缩短至1个营业日.由2013年1月16日起,参加行可于任何营业日正午12时前联络金管局,以要求取得人民币资金;金管局收到合资格抵押品后,有关资金将于下个营业日备用.
"金管局欢迎参加行使用人民币流动资金安排来管理短期流动资金需要,但参加行不应将这项安排视作稳定的资金来源."金管局并称,会因应这项安排的实际运作不时检讨有关条款与条件.
金管局同时公布,就计算人民币未平仓净额而言,基本特点与人民币交收远期合约相若的人民币货币期货的净持仓亦可用作抵销相反方向的人民币未平仓净额,有关规定即时生效.
金管局于去年6月向参加行提供基于货币互换协议的人民币流动资金安排,参加行透回购协议,获得人民币流动资金,期限为一星期,合格抵押品为外汇基金票据、债券,香港特区政府债券以及中国政府在香港发行的人民币债券.
其后有市场人士反映,由于金管局此项安排的贷款利率主要参考境内银行间市场的七天期回购利率、且必须每日10点前报需求、资金T+2才到帐等因素,上述举措推出后受到市场冷遇.
中国人民银行此前公布,2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.此较上年的2.08万亿元成长41.3%.反映出人民币作为支付货币的需求持续增长.由于香港与中国内地贸易关系紧密,人民币跨境贸易结算多发生在香港.不过,随着人民币国际化日益推进,在其他地区作为支付货币的比例也提高. (完)
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该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
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