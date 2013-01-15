中国税收: 中长期逐步建立起覆盖住房交易保有等环节的房地产税制--总理

路透北京1月15日 - 中国国务院总理温家宝周二称,中长期要逐步建立起覆盖住房交易、保有等环节的房地产税制,并完善有利于调节收入分配的税收制度.

"从中长期看,有两项重大的税制改革要认真研究.一项是改革房地产税收制度,逐步建立起覆盖住房交易、保有等环节的房地产税制,促进房地产市场持续健康发展;另一项是完善有利于调节收入分配的税收制度,增强财政在调节收入分配中的作用."他在财政部调研时称.

温家宝要求,近期要切实抓好'营改增'扩大试点和资源税改革工作,并指出,当前和今后一个时期,中国面临着严峻复杂的国内外环境,财政工作要更好地服务国家经济社会发展和民生改善.

自2011年1月底开始,上海对部分个人住房征收房产税,征收范围包括上海市居民家庭在上海市新购且属于该居民家庭第二套及以上的住房和非上海市居民家庭在当地新购的住房.国家税务总局官员2012年9月透露,房产税下一步扩大试点范围,并逐步建立房地产税制度,房地产税深化可能在今年3月以后. (完) 参看详情,请点选中国政府网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)