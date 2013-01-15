表格: 美国12月PPI较前月降0.2%,跌幅大于预期

新兴汇市：多数新兴亚币下滑韩元领跌，“习特会”之前保持谨慎
大华银行的汇市分析师Peter Chia表示，在美国总统特朗普和中国国家主席习近平开始会晤之前，投资者可能削减他们的仓位。“市场人士有理由了结获利。”
路透1月15日 - 美国劳工部周二公布:
* 12月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%(预估为下降0.1%)
* 12月核心PPI较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)
* 美国2012年PPI增长1.3%,为2008年以来最小历年变动幅度(预估为增长1.4%),核心PPI增长2.0%(预估为增长2.1%)
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 12月 11月 12年/11年12月 11月
成品 -0.2 -0.8 1.3 -0.2
扣除食品及能源 0.1 0.1 2.0 -0.2
消费食品 -0.9 1.3 2.3 0.4
能源商品 -0.3 -4.6 -1.3 -0.5
成品指数 193.6 194.5 --
家用天然气 1.2 1.6 -1.8 0.2
汽油 -1.7 -10.1 -0.6 -2.2
取暖油 -1.4 -5.1 -6.1 -3.3
半成品 0.3 -1.2 0.3 -0.1
扣除食品及能源 0.2 -0.1 0.7 持平
制造业原材料 2.5 0.1 1.6 0.9 (完)
浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 张明钧; 审校 王冠中)
大华银行的汇市分析师Peter Chia表示，在美国总统特朗普和中国国家主席习近平开始会晤之前，投资者可能削减他们的仓位。“市场人士有理由了结获利。”
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
路透墨尔本4月6日 - 伦敦期铜周四守住涨幅，受工业金属进入最旺季度之际中国需求的支撑，不过在中美领导人会晤前，盘中交易稀疏。