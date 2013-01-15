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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 21:55 BJT

表格: 美国12月PPI较前月降0.2%,跌幅大于预期

路透1月15日 - 美国劳工部周二公布:

* 12月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%(预估为下降0.1%)

* 12月核心PPI较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)

* 美国2012年PPI增长1.3%,为2008年以来最小历年变动幅度(预估为增长1.4%),核心PPI增长2.0%(预估为增长2.1%)

经季节调整 未经季节调整

变动百分比 12月 11月 12年/11年12月 11月

成品 -0.2 -0.8 1.3 -0.2

扣除食品及能源 0.1 0.1 2.0 -0.2

消费食品 -0.9 1.3 2.3 0.4

能源商品 -0.3 -4.6 -1.3 -0.5

成品指数 193.6 194.5 --

家用天然气 1.2 1.6 -1.8 0.2

汽油 -1.7 -10.1 -0.6 -2.2

取暖油 -1.4 -5.1 -6.1 -3.3

半成品 0.3 -1.2 0.3 -0.1

扣除食品及能源 0.2 -0.1 0.7 持平

制造业原材料 2.5 0.1 1.6 0.9 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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