欧洲已公布经济指标--2013/1/15

《程实专栏》有多少意外可以重来？
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.9 f -0.4 f 持平 f 德国 第四季 -0.5 @-p +0.2 @-f -- 法国 第三季 +0.1 f -0.1 r +0.2 p 意大利 第三季 -0.2 f -0.7 f -2.4 f 消费者物价指数(CPI) 英国 12月 +0.5 +0.2 +2.7 德国 12月 +0.9 f -0.1 f +2.1 f 法国(HICP) 12月 +0.4 -0.2 +1.5 意大利(HICP) 12月 +0.3 f -0.3 f +2.6 f 生产者物价指数(PPI) 英国 12月 -0.1 -0.3 r +2.2 德国 12月 -0.1 持平 +1.4 法国 11月 -0.5 +0.5 +1.9 意大利 11月 -0.1 -0.3 +2.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 11月 4.8 4.8 德国 12月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 11月 11.1 @ 11.1 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月6日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为小幅卖超0.7 7亿台币；上交易日修正后为买超114.64亿台币。 三大法人今日合计卖超5.45亿台币，上交易日修正后为买超136.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/6 -0.77 -5.45 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +113.87 +130.70 2017 3月 +703.58r +630.09r 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12