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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 21:44 BJT

表格: 美国12月零售销售较前月增长0.5%,增幅大于预估

路透华盛顿1月15日 - 美国商务部周二公布:

* 美国12月零售销售较前月增加0.5%(预估为增加0.2%)

* 美国12月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%(预估为增加0.2%)

12月 11月修正值 (前值) 10月 9月 12年12月/11年12月

零售销售 0.5 0.4 0.3 -0.2 1.2 4.7

扣除汽车 0.3 -0.1 0.0 0.2 1.1 4.1

(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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