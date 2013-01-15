美国各类经济指标总览--2013/1/15

《程实专栏》有多少意外可以重来？
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
美国商务部公布,12月零售销售较前月增加0.5%,高于市场预估的增加0.2%;扣除汽车的零售销售较前月增加0. 3%,增幅亦大于预估的增加0.2%. 美国劳工部公布12月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%,降幅大于预估的下降0.1%;核心PPI较前月上升0.1 %,符合预估;2012年PPI增长1.3%,为2008年以来最小历年变动幅度,市场预估为增长1.4%,核心PPI增长2.0%,市场预 估为增长2.1%. 美国商务部周二公布,美国11月企业库存较前月增长0.3%,预估为增长0.3%.10月经修正后为增长0.3%,前值为 增长0.4%. 当前值 前次值 失业率(%) 7.8 (12月) 7.8 (11月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加15.5 (12月) 增加16.1 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (12月) +0.3 (11月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (11月) +0.1 (10月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (11月) +0.2 (10月) 实质所得(%) +0.5 (11月) -0.5 (10月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.2 (12月) -0.8 (11月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (12月) +0.1 (11月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.1 (第三季终值) +1.3 (第二季终值) GDP平减指数(%) +2.7 (第三季终值) +1.5 (第二季终值) 零售销售(%) +0.5 (12月) +0.4 (11月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差422.4 (10月) 逆差402.8 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) 1.1 (11月) -0.7 (10月修正值) 产能利用率(%) 78.4 (11月) 77.7 (10月修正值) 初请失业金人数(万人) 37.1 (1月5日当周) 36.7 (12月29日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,720 (11月) 赤字1,200 (10月) 领先指标(%) -0.2 (11月) +0.3 (10月修正值) 个人所得(%) +0.6 (11月) +0.1 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2 (11月) +0.1 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加160.5 (11月) 增加140.8 (10月修正值) 企业库存(%) +0.3 (11月) +0.3 (10月修正值) 建筑支出(%) -0.3 (11月) +0.7 (10月修正值) 消费者信心 65.1 (12月) 71.5 (11月修正值) 房屋开工(万户) 86.1 (11月) 88.8 (10月) 建筑许可(万户) 90 (11月修正值) 86.8 (10月) 成屋销售(万户) 504 (11月) 476 (10月修正值) 新屋销售(万户) 37.7 (11月) 36.1 (10月修正值) 工厂订单(%) 持平 (11月) +0.8 (10月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.7 (11月) +1.1 (10月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.1 (12月) 54.7 (11月) 供应管理协会制造业指数 50.7 (12月) 49.5 (11月) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (11月) +0.3 (10月修正值) 进口物价(%) -0.9 (11月) +0.3 (10月修正值) 出口物价(%) -0.7 (11月) 持平 (10月修正值) 单位劳工成本(%) -1.9 (第三季修正值) -0.5 (第二季) 非农业生产率(%) +2.9 (第三季修正值) +1.9 (第二季) 经常账(亿美元) 赤字1,075.1 (第三季) 赤字1,181.1 (第二季修正值)
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月6日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为小幅卖超0.7 7亿台币；上交易日修正后为买超114.64亿台币。 三大法人今日合计卖超5.45亿台币，上交易日修正后为买超136.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/6 -0.77 -5.45 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +113.87 +130.70 2017 3月 +703.58r +630.09r 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12