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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 23:05 BJT

表格: 美国11月企业库存较前月增长0.3%,预期为增长0.3%

路透1月15日 - 美国商务部周二公布,美国11月企业库存较前月增长0.3%,预估为增长0.3%.10月经修正后为增长0.3%,前值为增长0.4%.

11月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 11月 10月 (前值) 12年/11年11月

库存 0.3 0.3 0.4 5.5

销售 1.0 -0.3 -0.4 4.3

(以10亿美元计) 11月 10月 (前值) 11年11月

库存 1,621.5 1,617.4 1,619.2 1,537.6

销售 1,271.6 1,259.0 1,257.7 1,218.6

库存/销售比 1.28 1.28 1.29 1.26 (完)

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(编译 利棣儿; 审校 母红)

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