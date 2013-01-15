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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 05:32 BJT

国际油市: 美国最近一周原油库存增加4.6万桶--美国石油协会(API)

路透1月15日 - 美国石油协会(API)周二公布:

* 美国最近一周原油库存增加4.6万桶--美国石油协会(API)

* 美国最近一周汽油库存增加410万桶,馏分油库存减少56.8万桶--API(完)

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