表格: 美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.095%,投标倍数为4.44

澳新汇市：澳新货币触及多周低位，全球避险气氛弥漫
路透悉尼/惠灵顿4月6日 - 澳元周四触及三周半低位，因澳洲最大贸易伙伴--中国的服务业活动数据较预期疲弱，且美中领导人会晤前投资者紧张不安。
路透华盛顿1月15日 - 美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.095 中值 0.080 低值 0.050 投资 0.096 价格/得标 价格 99.992611 高值得标比率 63.15% 投标倍数 4.44 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,247,400 总投标 155,292,747,400 竞争性投标得标 34,637,794,000 非竞争性投标得标 362,453,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/17 到期日 2013/02/14 CUSIP码 9127957F2
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(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透悉尼/惠灵顿4月6日 - 澳元周四触及三周半低位，因澳洲最大贸易伙伴--中国的服务业活动数据较预期疲弱，且美中领导人会晤前投资者紧张不安。
路透上海4月6日 - 中国银行间市场周四短期资金稍显紧势，主要回购利率均不同程度 上涨。交易员表示，虽然月初资金面较季末有一定程度缓解，但央行连续暂停逆回购，到期 量对冲下资金累积回笼效应渐显，同时中下旬包括MLF到期以及月度缴税等因素还将添扰动 ，机构预期仍显谨慎。 “隔夜比较火热，略紧吧，大行也出的不多，长期的(资金)就还好，有供给但是需求不 大，”华东一银行交易员表示，虽然过了季末，但下周开始还要缴税，估计资金松不到哪里 去。 上海一银行交易员表示，上日例行缴准日终资金面有一波收紧，所以可能有的机构今 天上午的头寸出的比较晚，导致资金面稍显紧张，此外也与央行公开市场持续回笼有一定关 系，“感觉央妈也一直回笼得差不多了吧，”她称。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第九日暂停操作。据此计算，单日净回笼100亿元。至此，逆回购最新存量余额 为1,900亿元。 “不松啊，但是勉强能平掉，”北京一券商交易员表示，虽然算是平稳度过季末，但是 每年的四、五、
路透北京4月6日 - 中国银行间债市周四现券收益率窄幅波动，国债期货早盘宽幅震荡后一涨一跌。交易员表示，消息面相对平静下现券走势仍受期货引领，国开新债招标符合预期，对二级影响不大。