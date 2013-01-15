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债券 | 2013年 1月 16日 星期三 00:36 BJT

表格: 美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.095%,投标倍数为4.44

路透华盛顿1月15日 - 美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.095 中值 0.080 低值 0.050 投资 0.096 价格/得标 价格 99.992611 高值得标比率 63.15% 投标倍数 4.44 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,247,400 总投标 155,292,747,400 竞争性投标得标 34,637,794,000 非竞争性投标得标 362,453,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/17 到期日 2013/02/14 CUSIP码 9127957F2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)

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