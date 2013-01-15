路透专访: 如就业市场仅缓慢改善,美联储可能在明年初继续购买资产-罗森格伦

《程实专栏》有多少意外可以重来？

“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。