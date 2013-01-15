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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 05:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.2%,Nasdaq指数下跌0.22%

路透纽约1月15日 - 美国股市周二涨跌互见,道指和标普500指数小幅上涨,此前美国公布的零售销售数据强劲,尽管权重的科技股苹果 连续第三天令股市承压.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高27.57点,或0.2%,至13,534.89点;标准普尔500指数 小幅收高1.66点,或0.11%,至1,472.34点.Nasdaq指数 下跌6.72点,或0.22%,至3,110.78点.(完)

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