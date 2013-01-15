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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 05:17 BJT

美股盘后: Christopher and Banks发布财测后股价大涨6%

路透纽约1月15日 - Christopher & Banks Corp 周二在美股盘后交易中大涨6%,此前该公司发布了财测.(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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