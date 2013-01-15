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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 05:25 BJT

美股盘后:通用汽车预计今年盈利增长,但股价盘后下滑1%

路透纽约1月15日 - 通用汽车 周二在美股盘后交易中下滑1%,此前该公司预计今年盈利增长,全球汽车业小幅成长,受美国和中国市场带动.(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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