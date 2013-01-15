金砖国家: 1月15日股汇市收盘纵览

路透1月16日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月15日(周二)走势纵览. MSCI新兴市场指数 收低0.67%,报1,073.48点. 中国股市:沪综指收涨至七个半月高位,A股成交额亦再创新高. 分析师指出,宏观环境持续回暖,且海外资金入市有望进一步入市改善供求关系令多头持续气盛,预计短线大盘将持续震荡走强.沪综指 收报2,325.682点,涨13.942点或0.6%,此前高位为去年6月1日的2,373.43 6点;上海A股今日成交继续放大至1,406亿元人民币,创自去年3月14日1,702亿元以来新高;上日为1,231亿元. 香港股市:微幅收低,港股跟随内地市场涨势并录得逾一年半最佳表现后走势暂歇,地产股领跌.恒生指数 收跌0.14%,报23,381.51点.恒生国企指数 则微升0.03%. 中国汇市:人民币兑美元即期 收高,因中间价续创八个半月高位,市场人士指出,市场交投意愿不是很强,结汇力量仍偏重.整体而言,宏观基本面释放出的暖意令最近人民币升值压力略有增加.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,070点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3206元. ======================================================================================== 印度股市:连续第二日上涨,触及两年高位,ITC在周五公布财报前上涨,无线运营商在有关上调关税传闻的推动下跳涨.指标BSE指数 收高0.4%,或80.41点,报19,986.82点,为2011年1月6日以来的最高收盘位,稍早曾升破心理大关20,000点. 印度汇市:印度卢比走软,受累于石油公司的美元买需,但托管银行对印度卢比的买需阻止了卢比大幅下挫.卢比兑美元 收报54.6150/6250,上交易日收报54.4950/5050. ======================================================================================== 俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,576.540点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低1.06%至834.66点. 俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.31%至30.3475;卢布兑欧元 涨0.36%,报40.2975. ======================================================================================== 巴西股市:拉美股市下跌,因市场担忧美国债务谈判.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.57%,报61,727.61点,上交易日为上涨1%. 巴西汇市:拉美货币下跌,因为美国财政谈判越来越激烈,降低了投资者对新兴市场资产的偏好.巴西雷亚尔兑美元 收低0.2%,报2.0355,受累于对美国财政谈判的忧虑. ======================================================================================== 南非股市:连续第三日下跌,Mr Price 、Woolworths 等零售类股受创,因市场担忧这些个股在历经数月的大幅上涨后处于超买状态.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.46%,报35,508.12点.综合指数 收跌0.58%,报39,913.08点. 南非汇市:南非兰特跌逾1%,由于Anglo American Platinum裁员的决定加大了出现更多罢工事件的可能性,外国投资者对前景感到紧张,进而卖出南非资产.1608GMT,兰特兑美元 下滑1.3%,报8.81,周一纽约尾盘报8.6980. (完) (编译 兰秀娟; 审校 于春红)