《中国报摘》--中国证券报1月16日

* 头版头条:

--中国国务院副总理李克强到国家粮食局科学研究院考察调研时指出,推进城镇化不能人为"造城";要守住管好"天下粮仓",要把好耕地红线、打牢农业基础、确保粮食安全.

* 其他:

--上海和深圳证券交易所融资融券余额周一(14日)首度突破千亿元人民币大关,达到1,002.97亿元.

--业内人士透露,为稳定土地市场预期,平抑地价,监管层或要求一线城市今年加大土地供应力度.部分二三线城市,因此前土地供应量较大,面临市场消化能力不足等,监管层将强化土地开发环节管控.

--证监会最新数据显示,中信证券国际投资管理(香港)公司、太平洋投资策略公司等六家机构在12月获批QFII(合格境外机构投资者)资格,去年当年共有72家机构获批,较2011年的28家高出157.14%.

--国土资源部下属的中国土地勘测规划院监测成果显示,去年末,中国主要监测城市的商服、住宅、工业地价同比均有所上涨.该机构预测,综合国内外因素影响,今年城市地价总体水平将小幅温和上涨.

--工商银行 称,新增发行总额不超过折合600亿元人民币,带有减记条款但不带有转股条款,期限不短于五年,符合商业银行资本管理办法规定的合格二级资本工具用于补充资本,有效期至2014年12月31日.

--贵州茅台 母公司--贵州茅台集团网站发表声明,决定取消此前公司实施多年的"限价令".

--中国水电总经理 孙洪水日前表示,在节能减排政策推动下,近年来水电投资力度持续加大.而随着宏观经济逐渐企稳,水电投资进入向上的拐点,水电投资建设高峰即将来临.