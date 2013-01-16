《中国报摘》--中国证券报1月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--中国国务院副总理李克强到国家粮食局科学研究院考察调研时指出,推进城镇化不能人为"造城";要守住管好"天下粮仓",要把好耕地红线、打牢农业基础、确保粮食安全.
* 其他:
--上海和深圳证券交易所融资融券余额周一(14日)首度突破千亿元人民币大关,达到1,002.97亿元.
--业内人士透露,为稳定土地市场预期,平抑地价,监管层或要求一线城市今年加大土地供应力度.部分二三线城市,因此前土地供应量较大,面临市场消化能力不足等,监管层将强化土地开发环节管控.
--证监会最新数据显示,中信证券国际投资管理(香港)公司、太平洋投资策略公司等六家机构在12月获批QFII(合格境外机构投资者)资格,去年当年共有72家机构获批,较2011年的28家高出157.14%.
--国土资源部下属的中国土地勘测规划院监测成果显示,去年末,中国主要监测城市的商服、住宅、工业地价同比均有所上涨.该机构预测,综合国内外因素影响,今年城市地价总体水平将小幅温和上涨.
--工商银行 称,新增发行总额不超过折合600亿元人民币,带有减记条款但不带有转股条款,期限不短于五年,符合商业银行资本管理办法规定的合格二级资本工具用于补充资本,有效期至2014年12月31日.
--贵州茅台 母公司--贵州茅台集团网站发表声明,决定取消此前公司实施多年的"限价令".
--中国水电总经理 孙洪水日前表示,在节能减排政策推动下,近年来水电投资力度持续加大.而随着宏观经济逐渐企稳,水电投资进入向上的拐点,水电投资建设高峰即将来临.
--中国房地产信息集团研究中心最新报告称,2013年房地产开发增速增长基本没有悬念,但增幅相对有限.预计全年增速大致在18%-20%之间;同时全国商品房销售面积至少将突破12亿平方米,有望逼近13亿平方米.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。