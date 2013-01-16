美国与加拿大经济指标预测--1月16日-1月23日****

路透1月16日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月14日当周 1月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月11日当周 -- 726.4 再融资指数 -- 3,956.6 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 1330 美国实质所得(较前月) 12月 +0.3% +0.5% 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流出567 外资买入美国公债(亿美元) -- 158 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.3% +1.1% 产能利用率 78.5% 78.4% 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场 1月 48 47 指数 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2% 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国房屋开工(万户) 12月 89.0 86.1 建筑许可(万户) 90.3 90.0 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月12日当周 36.5 37.1 初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.575 续请失业金人数(万人) 1月5日当周 316 310.9 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 5.8 8.1 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大制造业销售(较上月) 11月 +1.0% -1.4% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 75.0 72.9 现况指数 88.0 87.0 预期指数 65.2 63.8 1530 美国ECRI一周领先指标 1月11日当周 -- 128.3 * 1月21日当周 1月21日(一) 暂无重要经济数据. 1月22日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 12月 -- 0.10 1330 加拿大零售销售(较上月) 11月 -- +0.7% 扣除汽车的零售销售 -- +0.5% 1500 美国成屋销售(万户) 12月 510 504 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 5 1月23日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月18日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月19日当周 -- -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月19日当周 -- -- 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较 11月 -- +0.5% 上月) 1500 加拿大央行利率决议 -- -- 1.0% (完)