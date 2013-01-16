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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 08:49 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月16日-1月23日****

路透1月16日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
      
  * 1月14日当周 

 1月16日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                       1月11日当周         --       726.4
             再融资指数                                              --     3,956.6
 1330     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)               12月       持平       -0.3%
                         (较上年同期)                             +1.8%       +1.8%
           扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                        +0.2%       +0.1%
           扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                    +1.9%       +1.9%
 1330     美国实质所得(较前月)                          12月      +0.3%       +0.5%
 1400     美国整体资本净流动(亿美元)                    11月         --   净流出567
          外资买入美国公债(亿美元)                                   --         158
 1415     美国工业生产(较前月)                          12月      +0.3%       +1.1%
                                                                         
             产能利用率                                           78.5%       78.4%
 1500     美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场           1月         48          47
          指数                                                           
 1630     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   12月         --       +0.2%
 
    
 1月17日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段     预估值       前值
 1330     美国房屋开工(万户)                             12月       89.0       86.1
             建筑许可(万户)                                         90.3       90.0
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)            1月12日当周       36.5       37.1
          初请失业金人数四周均值(万人)                                --     36.575
          续请失业金人数(万人)                     1月5日当周        316      310.9
 1500     美国费城联邦储备银行制造业指数                  1月        5.8        8.1
  
 
 1月18日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段     预估值       前值
 1330     加拿大制造业销售(较上月)                       11月      +1.0%      -1.4%
 1455     美国路透/密西根大学消费者信心指数           1月初值       75.0       72.9
                               现况指数                             88.0       87.0
                               预期指数                             65.2       63.8
 1530     美国ECRI一周领先指标                    1月11日当周         --      128.3
 
    * 1月21日当周
 
    1月21日(一)
    暂无重要经济数据.
        
 1月22日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段     预估值       前值
 1330     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数             12月         --       0.10
 1330     加拿大零售销售(较上月)                         11月         --      +0.7%
               扣除汽车的零售销售                                     --      +0.5%
 1500     美国成屋销售(万户)                             12月        510        504
 1500     美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数            1月         --          5
 
 1月23日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                       1月18日当周         --          --
             再融资指数                                              --          --
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)        1月19日当周         --          --
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)      1月19日当周         --          --
 1400     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较           11月         --       +0.5%
          上月)                                                          
 1500     加拿大央行利率决议                              --         --        1.0%
 (完)
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