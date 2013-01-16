美国与加拿大经济指标预测--1月16日-1月23日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透1月16日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月14日当周 1月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月11日当周 -- 726.4 再融资指数 -- 3,956.6 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 1330 美国实质所得(较前月) 12月 +0.3% +0.5% 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流出567 外资买入美国公债(亿美元) -- 158 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.3% +1.1% 产能利用率 78.5% 78.4% 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场 1月 48 47 指数 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2% 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国房屋开工(万户) 12月 89.0 86.1 建筑许可(万户) 90.3 90.0 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月12日当周 36.5 37.1 初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.575 续请失业金人数(万人) 1月5日当周 316 310.9 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 5.8 8.1 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大制造业销售(较上月) 11月 +1.0% -1.4% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 75.0 72.9 现况指数 88.0 87.0 预期指数 65.2 63.8 1530 美国ECRI一周领先指标 1月11日当周 -- 128.3 * 1月21日当周 1月21日(一) 暂无重要经济数据. 1月22日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 12月 -- 0.10 1330 加拿大零售销售(较上月) 11月 -- +0.7% 扣除汽车的零售销售 -- +0.5% 1500 美国成屋销售(万户) 12月 510 504 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 5 1月23日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月18日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月19日当周 -- -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月19日当周 -- -- 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较 11月 -- +0.5% 上月) 1500 加拿大央行利率决议 -- -- 1.0% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。