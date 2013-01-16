中港个股：工行称明年底前拟新增发行至多600亿元合格二级资本工具

路透上海1月16日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行 周三发布董事会公告称,2014年末前拟新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格二级资本工具,期限不短于五年.

刊登在上海证券交易所的公告显示,工行拟发的合格二级资本工具带有减记条款但不带有转股条款,符合中国银监会"商业银行资本管理办法(试行)"规定的合格二级资本工具用于补充资本,有效期至2014年12月31日.

工行今日公告并称,根据该行2013年总体业务规划及发展需要,2013年度新增固定资产投资预算208.84亿元.

中国国务院常务会议去年6月审议通过新版"商业银行资本管理办法(试行)",明确了各类资本工具的合格标准,提高了次级债券等资本工具的损失吸收能力,允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本,并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期.

管理办法中规定的核心一级资本包括:实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分;其它一级资本包括:其它一级资本工具及其溢价、少数股东资本可计入部分;二级资本包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备.

银监会此前表示,鼓励国内银行在境内外市场发行各类合格资本工具有助于减轻银行发行普通股对资本市场的压力,丰富金融市场投资品种,拓宽银行资本补充渠道;银监会并明确国内新资本协议实施过渡期内商业银行资本充足率分步达标标准,此举将有望减轻上市银行2012-2014年的资本压力.