《台湾报摘》--经济日报1月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--金管会昨日宣布全面开放银行申请手机信用卡业务,民众很快就可以向银行申请使用手机刷卡消费,国内行动支付将跨出一大步,手机功能更加多元化,银行及电信业者商机也将大增.
* 其他:
--金管会昨日宣布,分阶段强制上市柜公司设置审计委员会,第一波适用对象为金控、银行、保险等金融机构,以及资本额500亿台币以上的上市柜公司,总共有116家,其中有25家已设置.
--日圆大贬,日系车商汇兑收益大进补,裕隆集团裕日车 、中华车 每年对日采购金额达二、三百亿日圆,两公司估算,日圆贬值至今超过10%,两公司可赚汇兑利益至少5、7亿台币;和泰车 则因日圆回贬,已停止新春涨价动作,乐观预期全年销量可再成长.
--"房仲教头"李同荣昨日表示,房市交易渐回温,预期今年全台交易量增一成,市场呈"北温、桃(园)夯、中南热"格局,一年半内大台北房价不会出现大崩跌的危机.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。