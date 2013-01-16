《台湾报摘》--经济日报1月16日

* 头版头条:

--金管会昨日宣布全面开放银行申请手机信用卡业务,民众很快就可以向银行申请使用手机刷卡消费,国内行动支付将跨出一大步,手机功能更加多元化,银行及电信业者商机也将大增.

* 其他:

--金管会昨日宣布,分阶段强制上市柜公司设置审计委员会,第一波适用对象为金控、银行、保险等金融机构,以及资本额500亿台币以上的上市柜公司,总共有116家,其中有25家已设置.

--日圆大贬,日系车商汇兑收益大进补,裕隆集团裕日车 、中华车 每年对日采购金额达二、三百亿日圆,两公司估算,日圆贬值至今超过10%,两公司可赚汇兑利益至少5、7亿台币;和泰车 则因日圆回贬,已停止新春涨价动作,乐观预期全年销量可再成长.

--"房仲教头"李同荣昨日表示,房市交易渐回温,预期今年全台交易量增一成,市场呈"北温、桃(园)夯、中南热"格局,一年半内大台北房价不会出现大崩跌的危机.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.