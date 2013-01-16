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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 08:32 BJT

中国新债: 中国国航周五起发行50亿元公司债,期限10年

路透北京1月16日 - 中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司 宣布,周五(18日)起发行50亿元人民币公司债,期限为10年期,用于补充公司流动资金和偿还银行贷款.

周三刊登在上海证券交易所的公告显示,中航集团为本期债券的还本付息提供担保.经中诚信证券评估有限公司综合评定,该公司的主体信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA.

中信证券 、瑞银证券和中金公司为是次债券发行的主承销商.发行期限为1月18日至1月22日,起息日为1月18日.

中国国航A股周二收报5.79元人民币,过去一个月累计上涨8.2243%.(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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