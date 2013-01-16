中国新债: 中国国航周五起发行50亿元公司债,期限10年

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京1月16日 - 中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司 宣布,周五(18日)起发行50亿元人民币公司债,期限为10年期,用于补充公司流动资金和偿还银行贷款.
周三刊登在上海证券交易所的公告显示,中航集团为本期债券的还本付息提供担保.经中诚信证券评估有限公司综合评定,该公司的主体信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA.
中信证券 、瑞银证券和中金公司为是次债券发行的主承销商.发行期限为1月18日至1月22日,起息日为1月18日.
中国国航A股周二收报5.79元人民币,过去一个月累计上涨8.2243%.(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。