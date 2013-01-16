《台湾报摘》--工商时报1月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--公股银行去年海外获利暴冲,兆丰金控 去年海外获利达120亿台币,合计OBU、海外分行对兆丰银贡献度逾半、达到53%,旗下更有8家海外分行获利"破亿",行库主管指出,兆丰银全年海外获利已等同单家中型国银全年获利,连带使今年各行库纷提高外获利占比为目标.
* 其他:
--经济部将自今年起,5年内投入9亿台币经费,擘画含金量高之专利蓝图,次长杜紫军表示,过去台湾强调专利申请数量,如今达到一定数量后,就必须看专利的品质,因为在专利谈判过程中,"蛋白必须搭配蛋黄,藉由包裹式组合,创造更多附加价值,才能发挥最大效能.
--政院提出的102年度中央政府总预算,岁入原列1兆(万亿)7,302亿台币,立院三读审议结果改列为1兆(万亿)7,333亿台币,净增31亿台币;岁出原列1兆(万亿)9,446亿台币,立院三读审议后删减372亿台币,为1兆(万亿)9,074亿元,比例达1.9%.
--一年内两次保单停售,为寿险业冲出1.19兆(万亿)台币的新契约保费,寿险公会统计,去年12月寿险业单月新契约保费933亿台币,较6、7月的停售潮略低,但全年新契约保费仍超越2010年的1.16兆(万亿)台币,创下历年新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。