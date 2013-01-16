《台湾报摘》--工商时报1月16日

* 头版头条:

--公股银行去年海外获利暴冲,兆丰金控 去年海外获利达120亿台币,合计OBU、海外分行对兆丰银贡献度逾半、达到53%,旗下更有8家海外分行获利"破亿",行库主管指出,兆丰银全年海外获利已等同单家中型国银全年获利,连带使今年各行库纷提高外获利占比为目标.

* 其他:

--经济部将自今年起,5年内投入9亿台币经费,擘画含金量高之专利蓝图,次长杜紫军表示,过去台湾强调专利申请数量,如今达到一定数量后,就必须看专利的品质,因为在专利谈判过程中,"蛋白必须搭配蛋黄,藉由包裹式组合,创造更多附加价值,才能发挥最大效能.

--政院提出的102年度中央政府总预算,岁入原列1兆(万亿)7,302亿台币,立院三读审议结果改列为1兆(万亿)7,333亿台币,净增31亿台币;岁出原列1兆(万亿)9,446亿台币,立院三读审议后删减372亿台币,为1兆(万亿)9,074亿元,比例达1.9%.

--一年内两次保单停售,为寿险业冲出1.19兆(万亿)台币的新契约保费,寿险公会统计,去年12月寿险业单月新契约保费933亿台币,较6、7月的停售潮略低,但全年新契约保费仍超越2010年的1.16兆(万亿)台币,创下历年新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.