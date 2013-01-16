《中国报摘》--其他报纸重要消息1月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**上海证券报**
--中国深圳前海股权交易中心董事长胡继之称,该中心目标为六年达到1万家企业挂牌.
--QDII2(合格境内个人投资者)和RQFII2(合格境外个人投资者)试点可能年内就会启动,且规模高过现有的QDII和RQFII已批额度.此外,深圳、天津、上海等沿海城市有望成首批QDII2试点城市.
--周二(15日)是国家发改委指定的煤炭产运需衔接合同谈判的最后一天.据悉,截至昨日,2013年煤炭长协合同汇总量已经达到8.3亿吨,而左右电煤市场的五大电力央企已敲定大部分合同,价格比2012年的重点合同价格都有所上升.
--历经八年之后,汽车"三包"政策终于正式出台.家用汽车产品保修期内出现产品质量问题,可以免费修理;有效期内,若符合条件,可办理退货或换货手续;另外,政策规定,保修期限是不低于三年、6万公里,三包有效期限是不低于两年或是行驶里程5万公里.
**证券时报**
--据了解,部分银行2013年拟增加房地产贷款额度,改变以往压缩房地产开发贷款的做法,实现房地产贷款余额的一定增长.
**第一财经日报**
--农业发展银行公布的业绩快报显示,2012年该行实现经营利润即毛利484.8亿元人民币,同口径同比增长16.6%;核销呆账、增提拨备和缴纳税款后,净利润增长48%左右.(完) (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。