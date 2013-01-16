《中国报摘》--其他报纸重要消息1月16日

**上海证券报**

--中国深圳前海股权交易中心董事长胡继之称,该中心目标为六年达到1万家企业挂牌.

--QDII2(合格境内个人投资者)和RQFII2(合格境外个人投资者)试点可能年内就会启动,且规模高过现有的QDII和RQFII已批额度.此外,深圳、天津、上海等沿海城市有望成首批QDII2试点城市.

--周二(15日)是国家发改委指定的煤炭产运需衔接合同谈判的最后一天.据悉,截至昨日,2013年煤炭长协合同汇总量已经达到8.3亿吨,而左右电煤市场的五大电力央企已敲定大部分合同,价格比2012年的重点合同价格都有所上升.

--历经八年之后,汽车"三包"政策终于正式出台.家用汽车产品保修期内出现产品质量问题,可以免费修理;有效期内,若符合条件,可办理退货或换货手续;另外,政策规定,保修期限是不低于三年、6万公里,三包有效期限是不低于两年或是行驶里程5万公里.

**证券时报**

--据了解,部分银行2013年拟增加房地产贷款额度,改变以往压缩房地产开发贷款的做法,实现房地产贷款余额的一定增长.

**第一财经日报**