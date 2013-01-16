中国公开市场: 一级交易商可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海1月16日 - 业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.

中国央行周二公开市场仅进行了14天逆回购,操作量减至100亿元人民币,七天品种则缺席,主因市场流动性充裕,机构需求普遍较弱;路透据此测算,央行今日单日净回笼650亿元.

上周公开市场延续了开年首周的净回笼,规模达2,200亿元,创近三个月来高点.因"年末+例行存款准备金清算补缴"的资金需求双峰渡过,及新年伊始逆回购密集到期.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

**央行公开市场相关报导