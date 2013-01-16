中国经济: 城镇化不能人为造城,"新四化"仍靠改革创新--副总理

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京1月16日 - 中国国务院副总理李克强指出,新型城镇化不能人为造城.中国要实现工业化、信息化、城镇化、农业现代化的新四化,仍然要靠改革创新.要深化企业、财税、金融、户籍、土地管理制度、价格等改革.
新华社周二晚间报导,李克强指出,推进城镇化核心是人的城镇化,关键是提高城镇化质量,要走集约、节能、生态的新路子,着力提高内在承载力,不能人为"造城", 要实现产业发展和城镇建设融合,让农民工逐步融入城镇.
"粮食是安天下之本,我国粮食供需总体上仍处于紧平衡状态,靠天吃饭还没有根本改变,今后粮食消费还将刚性增长,十几亿人的吃饭问题,谁也'背'不起,只有靠我们 自己."李克强称,要守住管好"天下粮仓",实质上就是要把好耕地红线、打牢农业基础、确保粮食安全.
李克强解释称,"新四化"相互联系、相互促进.工业化与信息化是发展到一定阶段的"孪生子",其深度融合是产业升级的方向与动力;城镇化蕴含着最大的内需潜力, 是现代化建设的载体;而农业现代化则是整个经济社会发展的根本基础和重要支撑.(完)
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。