港报财经评论: 不应惧怕股市--信报1月17日

不应惧怕股市/ 习广思

美国刚刚悬崖勒马,但很快便要讨论债务上限问题,总统奥巴马似是先发制人,但两党的政治模式已难以扭转.2月份债务问题再度成为市场噪音,即是市场调整的理由.短期左右美股的是企业业绩,高盛及摩通率先公布第四季度业绩,并超出市场预期.金融看淡的投资者已转看好美国银行盈利,这能否成为这轮业绩期的好消息?外围股市回软,日本央行下周将议息,圆汇反弹,日股下挫,中国内地A股在经济数据出台前亦告下跌.重磅蓝筹股轮流支撑恒指,昨日轮到腾讯 及汇控,中资金融股全面回吐,恒指一度低见23,203点,尾市地产股上升令跌幅收窄,恒指收市跌24点,报23,356点.大市成交额734亿港元,沽空比率8.7%.

港股继续寻顶,但市场资金仍在,以致各个板块轮流有炒作,投资者亦不断借各类"故仔"追捧股份,譬如早两日的风电、太阳能、券商股等.大市不断有"抽水"消息,恒大 收市后进行配股,"抽水"约45亿港元,留意当中折让只有3.2%-6.5%,内房股仍有不错承接力.相反,阳光能源 既发盈警,又供股,而且是三个月内第二次供股.对于基础因素较理想的公司,其坏消息如配股、盈警过后,都会是吸纳的机会.相反,叫人摸不清前景的公司,或者财技出众的公司,则应尽量避开.上述两者,恒大"抽水"后,理应可以吸纳或增持.

中国经济没有"硬着陆",但谈复苏,市场仍然是半信半疑.德银马骏认为,这一轮经济增长复苏将是周期性,会维持4-6个季度,推动经济加速的原因,包括企业产能利用率、利润率回升,同时会拉动投资.同时,政府增加基建投资,及至下半年欧美经济复苏,再拉动中国出口反弹.事实上,要看见经济加快复苏,必须要外围经济增长见到起色,美国楼市见底回升,能否在下半年制造财富效应,刺激消费增长,将会是投资市场留意的因素.在资金不断流入下,中港股市已经升足近4个月,相对其他风险资产,目前股市一点也不狂,不过是由"沽突"变成正常.相反,现时债市、楼市通通买多了.

全球资金仍在追逐安全资产,包括债券和砖头,但这些资产价格愈高,风险愈大.期待资金大迁移,由债市及楼市流回股市,但以近期区内债市之热,以至楼市跌极不落,要资金全面由债和楼迁移,需要一个更大的思维转变.债券资产,尤其是垃圾债券的风险,其实一点都不低,为何资金会持续恋栈兼炒作呢?除了市场情绪因素,PIMCO执行副总裁Tony Crescenzi表示,过去十年来,投资者经历了两次震撼教育,一是科网泡沫,二是金融海啸,这些惨痛经验在投资者心目中挥之不去,以致群众希望找到安全资产,加上世界人口老化,对定息投资的需求增加,均是支持债券价格高企的原因.(B01)

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藉出口术低买欧罗/ 苏子

近日汇市的交投量触及一年来新高.欧罗兑美元早前在上升时的交投量有所下降,但到本周汇价自高位回落时却明显上升,这反映市场上不少投资者也在采取逢高沽出欧罗兑美元的策略.近日美元兑日圆及欧罗兑日圆的交投量亦见明显增加,因为不少投资者开始把持有的日圆短仓进行获利回吐.汇市交投近日明显上升的一个重要原因,便是与欧罗集团主席容克及日本经济财政大臣甘利明,对欧罗的强势及日圆的弱势作出口头干预警告有关.不过,口头干预向来不会扭转汇市已经形成的趋势,故投资者目前反而可以利用口头干预来趁低买入欧罗及候高沽出日圆作中线部署.

美元兑日圆的走势如所预料般向下作出较深的调整,已跌破10天SMA的88.20关键支持,暂时最低曾见87.77水平.留意昨晚10天SMA支持会否失而复得.如昨晚美元兑日圆未见低收,反而更升回88.35的重要即市阻力位以上收市,那便要提防汇价未必能继续向下作出更深的调整市,预料汇价或在大量趁低买入盘的推波助澜下而重拾升势.稍后美元兑日圆若成功重拾升势,预料可成功突破88/90关键阻力区,随后朝着2010年5月上旬的94.98高位迈进.

欧罗兑日圆于本周初触及120.12高位后便开始出现较深的调整市,昨天欧洲市曾一度回落至116.42低位,此低位与10天SMA支持相若.留意昨晚欧罗兑日圆能否继续跌破10天SMA支持,如能守稳不破并且返回117.35即市阻力以上波动及收市,预料汇价将有甚高机会完成调整,稍后将再次挑战120心理关口.(B10)