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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 09:08 BJT

台湾央行: 开放申购39、91和182天期存单,39天期利率0.87%

路透台北1月16日 - 台湾央行周三表示,开放39、91、182三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为3,939.6亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:39天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行229亿台币存单.

拆款中心资料 显示,周二超额准备为负233亿台币;累计超额准备为负1,890亿台币,加计前期1%的超额准备为负411亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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