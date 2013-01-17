重发-港报财经评论: 蓝筹个别走,市大涨小回--经济日报1月17日

(重发以补上标题漏字)

蓝筹个别走,市大涨小回/ 林瑞芬

恒指昨回24点至23,356,受制23,500不进则退,考验看好的投资者实力.从牛熊证市场提示,23,000及22,700为敏感关口,23,500-24,000为熊证增持重货区,大户部署可先杀牛再杀熊.如市底够强,恒指未及23,000又弹破23,500,那杀熊是动力.在周二刊文指出,上证在临近关键阻力轨,关键前走势似乎较反覆,周一及周二大成交额渐升后,走势飘忽,上证昨突然回吐46点,最终收窄下跌16点,收2,309.沪、深两市成交额保持在2,500亿港元以上,好淡争持,未分胜负,后市如配合成交额冲更显强势.

无疑近周港股于高位有疲态,但强调不是就此而认定见顶必沽:一来A股尚在反弹升途中.二来资金市推动,倘市底强,市场多以时间横行消化,目前之横行区可能筑在23,000-23,500,争持等明朗化.从蓝筹股的表现观察,未有一面倒回吐.港府施政报告就房屋政策,一如市场预期,没短期辣招推出,但就中、长期的房屋发展规划,讲紧是以”年”计算.美国联储局伯南克仍挺宽松货币政策,香港楼价可能居高不下,对香港地产股股价将续有支持.长实 、新地 及恒地 等昨表现靠稳,长实更创52周新高位130.6港元.汇丰 获瑞信出报告唱好,目标价由89港元上调至95.4港元,昨一度创52周新高位84.85港元,以84.15港元收市.

相对中移动 受公司拟削2013年盈利目标所累,股势率先失守50天线转弱,昨收报87.55港元,跌1.5%,该股预测息率有近4厘,不宜太悲观,除非再失守100天线86港元.股价有起有落,防守股经一轮弱势后,始终会有起色,如月初曾提及领汇 可考虑再上车,今周股价重返50天线40.16港元,昨收报40.15港元.周三见报所推介的中石化,昨一度回挫逾2%,收报9.03港元,跌1.6%,信心未动摇.市传腾讯 或伙金山软件 及百度拓中国内地网络防毒市场,藉消息腾讯昨一棍抽升3.5%至267.2港元,今年看300港元目标价未动摇.大市盘整,闷局下新股成炒家焦点,继迅捷环球 上市可即食后,金轮天地 昨收2.04港元,较招股价进帐21%,如大市一日在争持,细价新股续成炒家盘据地.参与新股炒卖游戏,小注怡情不伤身,不宜用情重投.知名、有实力的中资股几近在数年前上市,近年排队上市的新股大多为中、小企,集资额小,货源易归边,对炒家来讲,反而吸引.但对投资者来讲,就陷阱重重,须知中国内地中、小企众多,好坏参差.二来,相关中、小企经营历史较短,业绩波动大.由此只是单凭认购超额倍数或上市数日的股价表现来判好坏,更为无谱.(B05)

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外汇占款增,降准机会减/ 余少文

原以为中国内地有机会在农历年前降准,可惜去年12月新增外汇占款高达1,346亿元人民币,相信央行外汇资产也会增加,降准机会大减,但料中国会控制外汇占款增长及将人民币升值,来防止通胀上升.中国内地股市昨日下挫,拖累国企指数一度下跌200点低见11,806点,最后跌99点或0.8%,收11,907点,成交额134亿港元,只有四分一主板H股逆市上升,金融股差不多全线下跌.而红筹指数跌23点或0.5%,收4,667点,成交额64亿港元,中国移动 继续被抛售.中移动未能守在90港元之上而连日下跌,成交量同时增加,作为去年强势股的中移动,今年率先调整,或反映红指和国指可能已见中短期高位,随时会有较大调整,故持有中移动股民宜推高止赚位,又或先行获利.

憧憬国指短线上试12,300点的机会颇低,短期支持位是国指上周低位11,690点,一旦失守便形成小双顶,要下试11,290点,即会回补1月2日的上升裂口11,445点至11,566点,股民要有心理准备中资股的跌幅可能更大,严守止赚止蚀位最重要.其实对大市并不看淡,即使A股近日持续大成交而未能再进一步,如上证综合指数昨日跌0.7%,收2,309点,成交额超过1,330亿元人民币,但A股去年跑输环球股市,中国推动价值投资并指中国内地股市有投资价值下,相信A股今年可以反覆回升,给予价值投资者回报,只是A股能否继续向好,当中涉及流动性是否充裕.上日见人民银行周二逆回购量只有100亿元人民币,还以为在收水,原来央行前晚公布的数据显示,12月流动性增加超过1.3亿元人民币,即曾憧憬央行在农历年前降准的期望应已幻灭.

因为去年11月金融机构外汇占款和央行外汇资产齐跌,过去经验所得,如外汇资产连续两个月下跌,央行很大机会降准,可惜12月数字显示金融机构外汇占款增加1,346亿元人民币,是去年增加最多的第二个月份,仅次于1月份.虽然央行仍未公布外汇资产数字,但外汇占款增加超过1,000亿元人民币,外汇资产多会录得增长,最差应是去年9月,外汇占款增加1,307亿元人民币,外汇资产只增加20亿元人民币.故估计12月外汇资产增幅差极有限,难迫使央行降准.(B06)