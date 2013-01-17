重发-港报财经评论: 蓝筹个别走,市大涨小回--经济日报1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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(重发以补上标题漏字)
蓝筹个别走,市大涨小回/ 林瑞芬
恒指昨回24点至23,356,受制23,500不进则退,考验看好的投资者实力.从牛熊证市场提示,23,000及22,700为敏感关口,23,500-24,000为熊证增持重货区,大户部署可先杀牛再杀熊.如市底够强,恒指未及23,000又弹破23,500,那杀熊是动力.在周二刊文指出,上证在临近关键阻力轨,关键前走势似乎较反覆,周一及周二大成交额渐升后,走势飘忽,上证昨突然回吐46点,最终收窄下跌16点,收2,309.沪、深两市成交额保持在2,500亿港元以上,好淡争持,未分胜负,后市如配合成交额冲更显强势.
无疑近周港股于高位有疲态,但强调不是就此而认定见顶必沽:一来A股尚在反弹升途中.二来资金市推动,倘市底强,市场多以时间横行消化,目前之横行区可能筑在23,000-23,500,争持等明朗化.从蓝筹股的表现观察,未有一面倒回吐.港府施政报告就房屋政策,一如市场预期,没短期辣招推出,但就中、长期的房屋发展规划,讲紧是以”年”计算.美国联储局伯南克仍挺宽松货币政策,香港楼价可能居高不下,对香港地产股股价将续有支持.长实 、新地 及恒地 等昨表现靠稳,长实更创52周新高位130.6港元.汇丰 获瑞信出报告唱好,目标价由89港元上调至95.4港元,昨一度创52周新高位84.85港元,以84.15港元收市.
相对中移动 受公司拟削2013年盈利目标所累,股势率先失守50天线转弱,昨收报87.55港元,跌1.5%,该股预测息率有近4厘,不宜太悲观,除非再失守100天线86港元.股价有起有落,防守股经一轮弱势后,始终会有起色,如月初曾提及领汇 可考虑再上车,今周股价重返50天线40.16港元,昨收报40.15港元.周三见报所推介的中石化,昨一度回挫逾2%,收报9.03港元,跌1.6%,信心未动摇.市传腾讯 或伙金山软件 及百度拓中国内地网络防毒市场,藉消息腾讯昨一棍抽升3.5%至267.2港元,今年看300港元目标价未动摇.大市盘整,闷局下新股成炒家焦点,继迅捷环球 上市可即食后,金轮天地 昨收2.04港元,较招股价进帐21%,如大市一日在争持,细价新股续成炒家盘据地.参与新股炒卖游戏,小注怡情不伤身,不宜用情重投.知名、有实力的中资股几近在数年前上市,近年排队上市的新股大多为中、小企,集资额小,货源易归边,对炒家来讲,反而吸引.但对投资者来讲,就陷阱重重,须知中国内地中、小企众多,好坏参差.二来,相关中、小企经营历史较短,业绩波动大.由此只是单凭认购超额倍数或上市数日的股价表现来判好坏,更为无谱.(B05)
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外汇占款增,降准机会减/ 余少文
原以为中国内地有机会在农历年前降准,可惜去年12月新增外汇占款高达1,346亿元人民币,相信央行外汇资产也会增加,降准机会大减,但料中国会控制外汇占款增长及将人民币升值,来防止通胀上升.中国内地股市昨日下挫,拖累国企指数一度下跌200点低见11,806点,最后跌99点或0.8%,收11,907点,成交额134亿港元,只有四分一主板H股逆市上升,金融股差不多全线下跌.而红筹指数跌23点或0.5%,收4,667点,成交额64亿港元,中国移动 继续被抛售.中移动未能守在90港元之上而连日下跌,成交量同时增加,作为去年强势股的中移动,今年率先调整,或反映红指和国指可能已见中短期高位,随时会有较大调整,故持有中移动股民宜推高止赚位,又或先行获利.
憧憬国指短线上试12,300点的机会颇低,短期支持位是国指上周低位11,690点,一旦失守便形成小双顶,要下试11,290点,即会回补1月2日的上升裂口11,445点至11,566点,股民要有心理准备中资股的跌幅可能更大,严守止赚止蚀位最重要.其实对大市并不看淡,即使A股近日持续大成交而未能再进一步,如上证综合指数昨日跌0.7%,收2,309点,成交额超过1,330亿元人民币,但A股去年跑输环球股市,中国推动价值投资并指中国内地股市有投资价值下,相信A股今年可以反覆回升,给予价值投资者回报,只是A股能否继续向好,当中涉及流动性是否充裕.上日见人民银行周二逆回购量只有100亿元人民币,还以为在收水,原来央行前晚公布的数据显示,12月流动性增加超过1.3亿元人民币,即曾憧憬央行在农历年前降准的期望应已幻灭.
因为去年11月金融机构外汇占款和央行外汇资产齐跌,过去经验所得,如外汇资产连续两个月下跌,央行很大机会降准,可惜12月数字显示金融机构外汇占款增加1,346亿元人民币,是去年增加最多的第二个月份,仅次于1月份.虽然央行仍未公布外汇资产数字,但外汇占款增加超过1,000亿元人民币,外汇资产多会录得增长,最差应是去年9月,外汇占款增加1,307亿元人民币,外汇资产只增加20亿元人民币.故估计12月外汇资产增幅差极有限,难迫使央行降准.(B06)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。