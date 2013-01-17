港报社评: 五年愿景朦胧,施政力有不逮--信报1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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行政长官梁振英昨天发表首份施政报告,以"稳中求变、务实为民"为主旨.他事前强调这除了是年度施政报告外,也是新一届政府未来5年的施政蓝图.然而,报告显然未能勾勒出一个清晰"求变"的五年革新蓝图,"为民"亦未见为贫困阶层带来新希望.
行政长官强调,解决房屋问题是重中之重的施政目标,落实竞选时"协助基层上楼及中产置业"的承诺.他提出解决房屋问题的方案,是继续提供公屋;兴建新居屋,并积极开拓建屋的土地资源.但这些措施,显然无法让基层很快能够"上车";在楼价高企无法回落,寻且重纳升轨的情形下,中产恐怕也难轻易置业.
政府图以解决房屋问题,来展示施政有所作为,即使房屋问题是当前公众焦点,却无法掩盖贫富差距扩大、"N无人士"赤贫加深、人口老化、社会创业活力萎缩等连串公共问题对社会秩序和发展的破坏性.
未来五年的施政蓝图,对这些深层次问题墨有限,一是反映迄今为止,政府对此一筹莫展；二是政策选择舍难取易,因特首的领袖诚信受损,威望不足,问责团队的治理能力也受到公众怀疑,令政府施政的权力强度持续弱化,难以有效处置具复杂性、争议性和高难度的社会问题,因而避重就轻.
施政报告未能为香港勾勒出未来五年的发展蓝图,提不出社会团结发展的政策目标,足以黏合当前社会已告割裂的合作凝聚力.基于新一届政府权力强度荏弱,治理力有不逮,因而有效解决深层次的问题,说易行难. (A02)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。