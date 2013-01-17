港报社评: 五年愿景朦胧,施政力有不逮--信报1月17日

行政长官梁振英昨天发表首份施政报告,以"稳中求变、务实为民"为主旨.他事前强调这除了是年度施政报告外,也是新一届政府未来5年的施政蓝图.然而,报告显然未能勾勒出一个清晰"求变"的五年革新蓝图,"为民"亦未见为贫困阶层带来新希望.

行政长官强调,解决房屋问题是重中之重的施政目标,落实竞选时"协助基层上楼及中产置业"的承诺.他提出解决房屋问题的方案,是继续提供公屋;兴建新居屋,并积极开拓建屋的土地资源.但这些措施,显然无法让基层很快能够"上车";在楼价高企无法回落,寻且重纳升轨的情形下,中产恐怕也难轻易置业.

政府图以解决房屋问题,来展示施政有所作为,即使房屋问题是当前公众焦点,却无法掩盖贫富差距扩大、"N无人士"赤贫加深、人口老化、社会创业活力萎缩等连串公共问题对社会秩序和发展的破坏性.

未来五年的施政蓝图,对这些深层次问题墨有限,一是反映迄今为止,政府对此一筹莫展；二是政策选择舍难取易,因特首的领袖诚信受损,威望不足,问责团队的治理能力也受到公众怀疑,令政府施政的权力强度持续弱化,难以有效处置具复杂性、争议性和高难度的社会问题,因而避重就轻.

施政报告未能为香港勾勒出未来五年的发展蓝图,提不出社会团结发展的政策目标,足以黏合当前社会已告割裂的合作凝聚力.基于新一届政府权力强度荏弱,治理力有不逮,因而有效解决深层次的问题,说易行难. (A02)