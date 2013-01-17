港报社评: 施政有蓝图,还要有执行力--星岛日报1月17日

行政长官梁振英发表他的第一份施政报告,提出各项大计,重中之重是房屋和土地供应,勾画出短、中、长期的蓝图.梁振英力争土地、起楼加速加量,要达成这个目标,除了有全盘计画,同时要抓紧具体落实的执行力.

政府换届,燃起了社会对改善居住环境的强烈渴求,公众自然希望改变尽早实现,施政报告作出的承诺,当然还有提升空间,但从现实来说,政府首要工作,是确保订下的目标,能够如期达成.要克服重重阻隔来达到蓝图订下的目标,已经不容易,很大程度取决于政府的执行能力.

香港是发展成熟的社会,政策持份者众多.中短期方面,当局觅地兴建公屋,地区人士会关注对邻里设施的影响,要收地发展新界东北,要考虑居民和环保分子的意见.长期而言,填海选址要有不同因素配合,以通过各项程序,计画要顺利推行,事前必须做好筹备工作,尽量减少阻延.

要增加供应,不可能只靠公营或资助房屋,还要借助私人市场力量.施政报告提出的部分发展大计,会寻求公私营合作,私人发展商有大量土地、人才和资源,执行建屋工作有其优势,问题是如何确保符合政府的目标.

根据过往经验,只要有明确的政治意志,公务员团队,可以展现极高的执行效率.梁振英形容自己施政要迎难而上,要克服种种掣肘,不能够单靠个人和问责班子的政治游说工夫,还要提振公务员士气,协助推动政策.梁振英开出的期票能否兑现,无论是房屋或其他范畴,始终端视整个班子有多少执行力. (A05)