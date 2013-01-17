港报社评: 施政有蓝图,还要有执行力--星岛日报1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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行政长官梁振英发表他的第一份施政报告,提出各项大计,重中之重是房屋和土地供应,勾画出短、中、长期的蓝图.梁振英力争土地、起楼加速加量,要达成这个目标,除了有全盘计画,同时要抓紧具体落实的执行力.
政府换届,燃起了社会对改善居住环境的强烈渴求,公众自然希望改变尽早实现,施政报告作出的承诺,当然还有提升空间,但从现实来说,政府首要工作,是确保订下的目标,能够如期达成.要克服重重阻隔来达到蓝图订下的目标,已经不容易,很大程度取决于政府的执行能力.
香港是发展成熟的社会,政策持份者众多.中短期方面,当局觅地兴建公屋,地区人士会关注对邻里设施的影响,要收地发展新界东北,要考虑居民和环保分子的意见.长期而言,填海选址要有不同因素配合,以通过各项程序,计画要顺利推行,事前必须做好筹备工作,尽量减少阻延.
要增加供应,不可能只靠公营或资助房屋,还要借助私人市场力量.施政报告提出的部分发展大计,会寻求公私营合作,私人发展商有大量土地、人才和资源,执行建屋工作有其优势,问题是如何确保符合政府的目标.
根据过往经验,只要有明确的政治意志,公务员团队,可以展现极高的执行效率.梁振英形容自己施政要迎难而上,要克服种种掣肘,不能够单靠个人和问责班子的政治游说工夫,还要提振公务员士气,协助推动政策.梁振英开出的期票能否兑现,无论是房屋或其他范畴,始终端视整个班子有多少执行力. (A05)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。