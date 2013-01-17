港报社评: 短期楼市纾困无望,填海拓地庇荫后人--明报1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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梁振英确认土地及房屋问题,并提出解决办法,这与曾荫权相比,是根本转变;若对应之策能一一落实,黑暗隧道总算见到尽头有一线光芒,香港楼市有望较健康发展,港人安居之梦较有可能实现.
梁振英执政半年做了一些工作,例如开征买家印花税遏抑需求、实施白表人士免补地价购买二手居屋、促使房屋协会出售绿悠雅苑、恢复兴建居屋等,都是回应市场和市民诉求的举措,即使如此,前朝港英政府1996年所做的长远房屋规划报告,预期本港每年需要供应约8万个单位,才可以满足需求,16年之后,香港人口更多了,但是住宅单位供应却不及当年预期的一半,可见供求落差之大.
梁振英应该把房屋供求失衡情况,具体细致地向市民铺陈出来,让市民知道事态的严重程度,引导市民讨论大规模开拓土地、填海造地等选项,然后抉择.只有在公众参与透过知情的辩论,讨论才有意义.现在施政报告多讲成绩、多讲规划,却未触及供求严重失衡的具体数据,未能有效推动讨论形成共识.
本港房屋问题积重难返,是曾荫权遗留给梁振英及香港市民要承受的恶果.梁振英现在提出的对策颇能对症下药,但基于社会利益多元,保育意识高涨,有关建议肯定会有不同意见,因此,政府必须注意工作方法,除了向市民具体铺陈供不应求的缺口有多大之外,营造理性讨论空间,争取大多数市民支持,应该是政府努力的方向. (A03)
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