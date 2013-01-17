港报社评: 短期楼市纾困无望,填海拓地庇荫后人--明报1月17日

梁振英确认土地及房屋问题,并提出解决办法,这与曾荫权相比,是根本转变;若对应之策能一一落实,黑暗隧道总算见到尽头有一线光芒,香港楼市有望较健康发展,港人安居之梦较有可能实现.

梁振英执政半年做了一些工作,例如开征买家印花税遏抑需求、实施白表人士免补地价购买二手居屋、促使房屋协会出售绿悠雅苑、恢复兴建居屋等,都是回应市场和市民诉求的举措,即使如此,前朝港英政府1996年所做的长远房屋规划报告,预期本港每年需要供应约8万个单位,才可以满足需求,16年之后,香港人口更多了,但是住宅单位供应却不及当年预期的一半,可见供求落差之大.

梁振英应该把房屋供求失衡情况,具体细致地向市民铺陈出来,让市民知道事态的严重程度,引导市民讨论大规模开拓土地、填海造地等选项,然后抉择.只有在公众参与透过知情的辩论,讨论才有意义.现在施政报告多讲成绩、多讲规划,却未触及供求严重失衡的具体数据,未能有效推动讨论形成共识.

本港房屋问题积重难返,是曾荫权遗留给梁振英及香港市民要承受的恶果.梁振英现在提出的对策颇能对症下药,但基于社会利益多元,保育意识高涨,有关建议肯定会有不同意见,因此,政府必须注意工作方法,除了向市民具体铺陈供不应求的缺口有多大之外,营造理性讨论空间,争取大多数市民支持,应该是政府努力的方向. (A03)