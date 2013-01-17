港报社评: 有心无力,施政报告显困局--经济日报1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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特首梁振英昨在施政报告中称要急民所急,惟市民却见特首有心无力,尤其房屋政策未见突破,难令市民相信港府能解蜗居之苦.此更反映港府难凝聚共识解决社会深层矛盾,政策板斧支绌,令施政困局愈见艰困.
房屋问题最能反映此落差,施政报告虽提出"协助基层上楼、协助中产置业"的宏图,个中或许涉及上届政府夸大了目标,但市民看到的是住宅供应未增,又焉能令市民相信现届政府有能力解决上楼难、楼价贵问题.
其实市民亦知道房策困局在土地供应不足,惟在增加土地供应上,施政报告未见突破障碍的魄力,如将闲置政府土地、绿化带等改建住宅,又或开拓新市镇、填海等,依然受到规章限制、社会阻力等重重掣肘,就算几年后闯关成功,要建成住宅供应又要再等几年,此亦是港府要到2018年.
除房屋问题外,其他问题如发展经济、扶贫、教育等,施政报告亦未能交出令市民眼前一亮的功课,只是提出开设一个又一个的委员会从长计议,令市民感港府未能急民所急,反缓不济急.
惟梁振英上任半年来民望每况愈下,令他更难团结公众,使港府的政治能量愈趋薄弱,他的团队又未能藉政策大破大立扭转困局,故陷入民望愈低、施政愈难、愈难凝聚公众能量解决深层矛盾的恶性循环.
本届政府尚有4年半任期,梁振英必须打破此恶性循环困局,逐小赢回市民对他的信任,逐步谋取政策突破做出成绩,将施政推回良性循环,才有望在任期内带领香港解决诸多深层矛盾. (A16)
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