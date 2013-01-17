港报社评: 有心无力,施政报告显困局--经济日报1月17日

特首梁振英昨在施政报告中称要急民所急,惟市民却见特首有心无力,尤其房屋政策未见突破,难令市民相信港府能解蜗居之苦.此更反映港府难凝聚共识解决社会深层矛盾,政策板斧支绌,令施政困局愈见艰困.

房屋问题最能反映此落差,施政报告虽提出"协助基层上楼、协助中产置业"的宏图,个中或许涉及上届政府夸大了目标,但市民看到的是住宅供应未增,又焉能令市民相信现届政府有能力解决上楼难、楼价贵问题.

其实市民亦知道房策困局在土地供应不足,惟在增加土地供应上,施政报告未见突破障碍的魄力,如将闲置政府土地、绿化带等改建住宅,又或开拓新市镇、填海等,依然受到规章限制、社会阻力等重重掣肘,就算几年后闯关成功,要建成住宅供应又要再等几年,此亦是港府要到2018年.

除房屋问题外,其他问题如发展经济、扶贫、教育等,施政报告亦未能交出令市民眼前一亮的功课,只是提出开设一个又一个的委员会从长计议,令市民感港府未能急民所急,反缓不济急.

惟梁振英上任半年来民望每况愈下,令他更难团结公众,使港府的政治能量愈趋薄弱,他的团队又未能藉政策大破大立扭转困局,故陷入民望愈低、施政愈难、愈难凝聚公众能量解决深层矛盾的恶性循环.

本届政府尚有4年半任期,梁振英必须打破此恶性循环困局,逐小赢回市民对他的信任,逐步谋取政策突破做出成绩,将施政推回良性循环,才有望在任期内带领香港解决诸多深层矛盾. (A16)