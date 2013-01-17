港报社评: 施政报告务实,为民求变谋远--文汇报1月17日

特首梁振英昨日发表首份施政报告,以"稳中求变,务实为民"为主题.施政报告为解决问题迈出了重要的第一步.梁振英目标明确、"稳中求变"、务实而有远见的施政,回应了市民诉求.虽然社会各界各有不同诉求,但应该求同存异,支持政府落实施政报告的政策措施,尽快开展建议的方案和计划.

施政报告的一大亮点,是强调民生和经济不可偏废,改善民生必须靠经济发展,经济要发展,政府就要"适度有为",将产业"做多做阔".政府"适度有为",是对积极不干预政策和香港经济缺乏长远规划的矫正；将产业"做多做阔",有利扭转香港经济结构单一狭窄的局限.这2个问题实际上是香港的深层次问题,解决了这两个问题,才能促进经济发展,为解决香港的一系列深层次问题创造条件和基础.

施政报告另一大亮点,是以"知取舍、敢抉择"的勇气,不遗余力地增加房屋和土地供应.香港是一个利益多元、意见多元的社会,有关土地发展和保育,往往涉及不同利益分歧.施政报告之所以能不遗余力地增加房屋和土地供应,协助基层上楼、中产置业,就体现了这股的勇气.

在政制发展方面,梁振英表示,会在适当时候,就2017年行政长官选举办法以及2016年立法会的选举办法展开广泛谘询.事实上,所有的民意调查都显示,市民最希望施政报告解决经济民生问题.政府工作的当务之急并非政改谘询,而是要解决一系列迫在眉睫的经济民生难题,切不可本末倒置. (A08)