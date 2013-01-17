港报社评: 施政报告务实,为民求变谋远--文汇报1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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特首梁振英昨日发表首份施政报告,以"稳中求变,务实为民"为主题.施政报告为解决问题迈出了重要的第一步.梁振英目标明确、"稳中求变"、务实而有远见的施政,回应了市民诉求.虽然社会各界各有不同诉求,但应该求同存异,支持政府落实施政报告的政策措施,尽快开展建议的方案和计划.
施政报告的一大亮点,是强调民生和经济不可偏废,改善民生必须靠经济发展,经济要发展,政府就要"适度有为",将产业"做多做阔".政府"适度有为",是对积极不干预政策和香港经济缺乏长远规划的矫正；将产业"做多做阔",有利扭转香港经济结构单一狭窄的局限.这2个问题实际上是香港的深层次问题,解决了这两个问题,才能促进经济发展,为解决香港的一系列深层次问题创造条件和基础.
施政报告另一大亮点,是以"知取舍、敢抉择"的勇气,不遗余力地增加房屋和土地供应.香港是一个利益多元、意见多元的社会,有关土地发展和保育,往往涉及不同利益分歧.施政报告之所以能不遗余力地增加房屋和土地供应,协助基层上楼、中产置业,就体现了这股的勇气.
在政制发展方面,梁振英表示,会在适当时候,就2017年行政长官选举办法以及2016年立法会的选举办法展开广泛谘询.事实上,所有的民意调查都显示,市民最希望施政报告解决经济民生问题.政府工作的当务之急并非政改谘询,而是要解决一系列迫在眉睫的经济民生难题,切不可本末倒置. (A08)
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