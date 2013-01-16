离岸人民币: 中国银行香港分行和东亚银行分别发行点心存款证--IFR

路透1月16日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国银行 香港分行刚又完成了两笔点心存款证，其一是8.5亿元人民币（1.35亿美元）一年期2.9%票息存款证，由法国巴黎银行安排; 其二是3亿元人民币（4,700万美元）一年期2.9%票息存款证，由华侨银行承销。两者均将在1月22日结算。

以互换利率中间价计算，该定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约155个基点。

同时，东亚银行 发行了3亿元人民币一年期点心存款证，利率2.83%。该2014年1月22日到期的存款证，由渣打安排。

此外，中东Emirates NBD重返点心债市，定向发售一笔一年期债筹得1亿元人民币，以面值发行，收益率3.45%，由渣打负责。(完)

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