离岸人民币: 中国银行香港分行和东亚银行分别发行点心存款证--IFR

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透1月16日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国银行 香港分行刚又完成了两笔点心存款证，其一是8.5亿元人民币（1.35亿美元）一年期2.9%票息存款证，由法国巴黎银行安排; 其二是3亿元人民币（4,700万美元）一年期2.9%票息存款证，由华侨银行承销。两者均将在1月22日结算。
以互换利率中间价计算，该定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约155个基点。
同时，东亚银行 发行了3亿元人民币一年期点心存款证，利率2.83%。该2014年1月22日到期的存款证，由渣打安排。
此外，中东Emirates NBD重返点心债市，定向发售一笔一年期债筹得1亿元人民币，以面值发行，收益率3.45%，由渣打负责。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info) (整理 黄凯; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。