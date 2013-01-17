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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 09:39 BJT

****《港报快速浏览》--1月17日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 五年愿景朦胧,施政力有不逮--信报                                   
 港报社评: 施政有蓝图,还要有执行力--星岛日报                                 
 港报社评: 短期楼市纾困无望,填海拓地庇荫后人--明报                           
 港报社评: 有心无力,施政报告显困局--经济日报                                 
 港报社评: 施政报告务实,为民求变谋远--文汇报                                 
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 蓝筹个别走,市大涨小回--经济日报                               
 港报财经评论: 不应惧怕股市--信报                                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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