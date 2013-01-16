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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 09:46 BJT

路透调查: 美国原油库存上周料上升,因预期进口增加

路透1月15日 - 路透调查周二显示,受访分析师认为上周美国原油库存料连续第二周上升,因预期进口增加.

截至1月11日止当周,原油库存料增加230万桶,九位分析师中有八位预测库存上升.美国石油协会(API)周二晚间公布的数据显示,该周原油库存仅增加4.6万桶.

市场人士现在将关注美国能源资料协会(EIA)周三1530GMT将公布的一周库存数据.

EIA上周公布,截至1月4日当周的原油库存增加130万桶,大致符合预期;成品油库存则激增.

"原油供应料再次温和增加,继续部份抵销12月底大幅减少的库存."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.

调查显示,截至1月11日止当周的汽油库存料较前一周的2.331亿桶增加290万桶.九位分析师均预测上升.

Ritterbusch表示,需求持续疲软,产量稳定,加上进口小幅反弹,使得汽油库存上升.

API的数据显示1月11日当周汽油库存增加近410万桶.

调查显示,分析师预测包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加190万桶,八名分析师预期增加,一名预期持平.

API数据显示馏分油库存为减少56.8万桶,主因墨西哥湾地区库存下降90万桶.

EIA上周数据显示1月4日止当周大幅增加680万桶至1.307亿桶.

分析师预测1月11止当周炼厂产能利用率下滑0.4个百分点.四名分析师预测下滑,三名预测持平,一名预测增加,另一名分析师未提供产能利用率的预测.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪; 审校 郑茵)
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