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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 10:16 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆触发88.30下方停止单,88下方布有更多停止单

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* 美元兑日圆持续走疲,多头继续撤离

* 88.30下方的停止单被触碰,关注88.00下方水准

* 88.31的200小时移动均线水准被击穿

* 88.24的日线图一目均衡转换线也被跌穿.(完)

(编译 隋芬; 审校 戴素萍)
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