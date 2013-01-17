《香港重要政经日程》--1月17日-1月23日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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==================今日重要政经消息=====================
1月17日(周四)
--10:30 越南制造加工出 股东特别大会.
*--14:30 行政特区长官梁振英赴立法会答询.
--16:30 2012年10至12月失业率.
--16:30 2012年11月外贸数据.
==================近期重要政经消息=====================
1月18日(周五)
-- 大众金融控 公布年报.
--09:00 国际泰丰控股 股东特别大会.
--09:30 中国三江化工 股东特别大会.
--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.
--10:30 保华集团 股东特别大会.
*--13:00 汇丰控股 发表2013年全球、亚洲经济及金融市场展望.
--16:30 马斯葛集团 股东特别大会.
1月21日(周一)
--09:30 中国环保能源 股东特别大会.
--10:30 保华建业 股东特别大会.
--11:00 捷丰家居 股东特别大会.
*--12:00 道富环球投资管理(SSgA)媒体简报.
--15:30 李氏大药厂 股东特别大会.
--16:30 香港12月消费物价指数.
1月22日(周二)
-- 至祥置业 董事会决议是否派发特别中期息.
--09:30 永义实业 股东特别大会.
--09:30 时富投资 股东特别大会.
--10:00 时富金融服务集团 股东特别大会.
--10:00 至祥置业股东特别大会.
--14:00 方正控股 股东特别大会.
*1月23日(周三)
-- 滉达富 首日挂牌.
--09:00 东风集团股份 于北京举行临时股东大会.
--15:00 圣马丁国际 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。