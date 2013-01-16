全日空一波音787因舱内冒烟迫降

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月16日 - 大阪机场周三表示，全日空航空公司(All Nippon Airways) 一架波音787客机，因驾驶舱出现烟雾，在日本西部的高松紧急迫降，机上137名乘客和机组人员全部安全疏散。
波音787梦幻客机(Dreamliner)近日频繁曝出问题，包括燃料泄漏、电池起火、线路问题、制动系统故障及驾驶舱玻璃破裂等。波音787是全球首个主要采用碳复合材料制造的客机。
目前还无法得知出现烟雾的原因。这架客机原计划从山口飞往东京羽田机场。
全日空表示，决定旗下所有17架波音787客机停飞，进行紧急检查。
波音公司发言人波特尔(Marc Birtel)对路透表示：“我们已看到消息，知道了此事，正在与我们的客户合作。”
日本目前是波音梦幻客机的最大市场，日本航空和全日空均为其客户。
日本国土交通大臣表示，乘客对波音787梦幻客机的信心动摇，日本和美国在一系列事故后，已启动广泛的、开放式调查。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。