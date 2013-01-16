日本称波音787故障频发影响乘客信心

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月15日 - 日本国土交通大臣太田昭宏称，乘客对波音787的信心已受到威胁。在波音787故障频发招致安全担忧后，美日两国已对该机型全面公开调查。
日本当局周一称，将对日本航空 一架波音787出现的燃料泄漏进行调查。美国国家运输安全委员会亦表示，将派人对日本航空另一架发生起火事故的波音787的锂离子电池和已烧毁的线路进行调查。上周，这架波音787在抵达波士顿洛根机场（Logan Airport）发生电路起火事故。
波音787客机被宣称为波音旗下最节能的机型，有望改变民用飞机的竞争格局。该机型原定于2008年5月投入使用，但因生产延期直到去年末才投入商业运营。
上周，波音787客机事故频发，包括两次燃料泄漏、电池起火、线路故障、制动系统故障、驾驶舱窗户玻璃破裂等，相关机构纷纷发起调查。
“从普通乘客角度看，这些事故似乎天天发生，他们会因此变得十分不安，”太田昭宏周二在国土交通省新闻发布会上对记者说。他还称，目前尚无报告调查结果的最后期限。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。