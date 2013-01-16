巴基斯坦最高法院下令逮捕总理,政局动荡加深

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡1月15日 - 巴基斯坦最高法院周二下令逮捕总理阿什拉夫，理由是后者涉嫌腐败，令面临街头抗议的巴基斯坦政府面临的压力加大。
总理逮捕令和穆斯林牧师Muhammad Tahirul Qadri领导的街头抗议引发政治家担忧，他们担心军方与司法部门合作，迫使民选领导人下台。
“毫无疑问，Qadri领导的抗议和最高法院的决定是巴基斯坦军方精心策划的，”阿什拉夫的助手Fawad Chaudhry对路透表示。
“随着最高法院下令逮捕总理，军方现在可以介入了。”
不过，巴基斯坦人民党领导的执政联盟在议会拥有多数，如果阿什拉夫下台，议员们可以再选举出一名总理。去年6月，最高法院取消了吉拉尼(Yusuf Raza Gilani)担任总理的资格。
未来几个月巴基斯坦将举行选举，总统扎尔达里（Asif Ali Zardari）希望带领巴基斯坦第一届民选政府完成任期。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。