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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 10:19 BJT

《汇市简讯》欧元/美元受欧元/日圆抛盘打压

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* 欧元/美元在1.3318触顶,此前欧元/日圆抛盘将其压低

* 支撑位为昨日低位1.3263,关键支撑位在1.3248

* 该水位为1.2998/1.3404一波行情的38.2%回档位及周五低点.(完)

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