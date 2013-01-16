美国个股: Facebook推出基于朋友圈的搜索产品

路透美国加州门洛帕克1月16日 - Facebook 周二发布新款搜索工具,使用该工具搜索朋友圈,用户可获得从餐馆到电影推荐的各种信息,这一功能改善可能加剧Facebook与Yelp 等评论网站,甚至与谷歌 的竞争.

这款图谱搜索(graph search)工具是Facebook迄今进军网络搜索领域迈出的最大一步,但其只能显示Facebook网内已有的信息,而不是网络上可用的所有网站链接.

Facebook执行长扎克伯格在公司IPO后的首次产品发布会上介绍了这款新产品.

"图谱搜索能通过精确查询得到答案,而不是给你一些可能从中找到答案的其它网站链接,"扎克伯格对记者表示."你们今天看到的这款产品非常与众不同."

Facebook股价周二跌3%,略高于30美元,今年迄今已攀升了15%.有关这一新产品的消息让一些持最乐观预期的人士感到失望,他们中间还有人原本揣测,Facebook会推出自己的智能手机或是网络搜索引擎.

这款搜索产品之所以叫"图谱搜索"是因为Facebook将其不断扩充的内容,数据和会员称为"社交图谱",该功能最开始将以测试版形式发布,数十亿Facebook用户中,只有数十万人能首先试用.

用户主要可通过该工具浏览图片,不同的人和地方,以及会员的个人兴趣.扎克伯格在谈到潜在的隐私问题时强调,用户只能搜索共享的信息.

Yelp股价大跌超过6%,因担心Facebook的新搜索创意将抢走他们的用户.谷歌股价则持稳.

部分分析师称,Facebook或许在最终挑战谷歌搜索霸主地位方面迈出了一小步,但这个任务要艰巨得多,充其量来说,长期内还有实现的可能.

扎克伯格强调,这款新图谱搜索工具不包括网络搜索,而这恰恰是谷歌的专长.(完)