《外汇专栏》南非经济挑战依旧,兰特汇价今年前景仍严峻

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 张若琪

路透伦敦1月15日 - 南非兰特2013年伊始可能面临严峻的开局,因该国今年仍面对既有的挑战.

美元/兰特 若收在8.7643上方,可能暗示将重测11月高位9.0000这道具象征意义的关卡.8.7643是目前日线一目均衡云区顶部.

南非铂金矿商Anglo American Platinum(Amplats) 周二决定裁减1.4万个工作岗位,对南非总统祖马(Jacob Zuma)降低现逾25%失业率的努力毫无助益.

Amplats裁撤的岗位相当于南非矿业劳动力约3%,该决定将对产业关系带来不利影响,可能让投资人不安,导致兰特进一步疲软.

矿工工会已做出强烈反应,扬言罢工,若真采取行动将不利经济活动,且提醒了投资人去年在铂金和金矿场发生的罢工,当时导致约50人丧生.

2012年第三季南非经济成长率从第二季的3.4%放缓至1.2%.矿业罢工的效应应该也会影响到第四季的增长.

农务劳工亦一直在进行罢工,试图提高工资并要求较好的工作条件.

评等机构已注意到这些问题.

惠誉上周四将南非主权债信评等从"BBB+"调降为"BBB".

"成长迟滞,贪腐情形加剧,政府效率恶化,限制了南非政府以符合人民要求的速度改善生活水平、降低高居25.5%失业率、矫正过去不平等状态的能力,."惠誉称.

那对提振投资者对兰特的信心简直毫无帮助.

南非央行12月公布,该国经常帐赤字仍维持在相当于国内生产总值(GDP)的6.4%,以绝对值来看,是最高赤字纪录.

兰特兑美元去年贬值5%,主因之一就是庞大的经常帐缺口.

当然,南非央行可动用约480亿美元黄金和外汇净储备的一部分,来支撑疲弱不堪的兰特,但效果可能不彰.

"兰特日成交额约250亿美元,所以如果想看看能引导兰特到什么水准,可能力不从心,"南非央行总裁Gill Marcus去年10月称.