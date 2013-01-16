中国贸易: 2013年出口形势严峻,希望外贸增速与GDP同步--商务部

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京1月16日 - 中国2012年进出口增速远低于10%的年初设定目标.商务部新闻发言人沈丹阳周三称,2013年出口形势可能仍严峻,目标是争取外贸增速和GDP增速大体同步增长.
她在新闻发布会上并称,今年将采取措施增加进口.
受内外需双双不振影响,中国2012年出口同比增长7.9%,进口增速仅有4.3%,贸易顺差则同比扩大近五成至2,311亿美元.(完) (发稿 宿泱韫; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。