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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 10:38 BJT

中国贸易: 2013年出口形势严峻,希望外贸增速与GDP同步--商务部

路透北京1月16日 - 中国2012年进出口增速远低于10%的年初设定目标.商务部新闻发言人沈丹阳周三称,2013年出口形势可能仍严峻,目标是争取外贸增速和GDP增速大体同步增长.

她在新闻发布会上并称,今年将采取措施增加进口.

受内外需双双不振影响,中国2012年出口同比增长7.9%,进口增速仅有4.3%,贸易顺差则同比扩大近五成至2,311亿美元.(完) (发稿 宿泱韫; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
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